أسّس واحدًا من أهم المعتقلات.. وفاة ضابط رفيع في نظام الأسد بظروف غامضة

نعى نظام الأسد العميد "فضل الدين ميكائيل"، صباح اليوم الجمعة، المسؤول عن ارتكاب جرائم بحق السوريين في عدة مناطق من محافظة حماة، خلال الانتفاضة ضد الأسد.

وأرجعت مواقع موالية وفاته لما أسمته "مرضًا فجائيًا" دون تحديد نوع المرض، وهو ما يجعل طريقة مقتله أو وفاته مشوبة بالغموض الذي لف نهاية الكثير من الضباط الذين قام النظام بتصفيتهم لطمس الأدلة عن جرائمه.

ويعرف عن الضابط المذكور قيامه بإنشاء معتقل "دير شميل" القريب من مدينة مصياف بريف حماة، والذي شهد آلاف الحالات لتعذيب معتقلين سوريين.

واشتهر اسم العميد "ميكائيل" -ابن بلدة ربيعة الموالية للأسد- بارتكاب الكثير من المجازر الطائفية في ريف حماة، حيث أنه أسس ميليشيا طائفية باسم الدفاع الوطني، والتي عاثت فسادًا في المناطق السورية التي ثارت على الأسد.

وقد شهدت الأشهر السابقة عدة حوادث وفاة غامضة لضباط كبار في الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للأسد، بعضهم قضى بحوادث سير، وبعضهم بسكتات قلبية، وبعضهم بكورونا، حسب إعلام النظام.

ويعمل نظام الأسد على توجيه شخصيات جديدة بمواضع القرار، حيث بدأ منذ سنوات بتغييب شخصيات من ضباطه المجرمين ومن صدرهم للقتل والتنكيل بالشعب السوري، فهو يتخلص منهم تدريجيًا بعد انتهاء دورهم ومهامهم، ابتداء بخلية الأزمة ومرورًا بعصام زهر الدين وغيره ممن ساهموا بجرائم الحرب في سوريا.