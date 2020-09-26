أمريكا تعلن عن مساعدات بمئات الملايين للسوريين

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات تحمل بشرى سارّة للمدنيين السوريين؛ عبر وعود أطلقتها بتقديم أموال طائلة للمتضررين من الحرب.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تغريدة على حسابه في "تويتر" جاء فيها: "للمساعدة في معالجة الأزمة التي سببتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام بشار الأسد وروسيا وإيران، تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا"

ومن جانبه، وعد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون، بتقديم 720 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا.

وأضاف "بيغون" أن تلك الأموال ستذهب للسوريين في بلادهم، ولمن هم بحاجة ماسة إليها في المناطق السورية.

ويعاني السوريون في مناطق شمال غربي سوريا واقعًا معيشيًّا صعبًا نتيجة الكثافة السكانية العالية، حيث يستقر ما يزيد عن أربعة ملايين سوري، نصفهم من المهجرين، في منطقة جغرافية ضيقة، بعد تهجيرهم من مدنهم وقراهم وفقدهم لأعمالهم الزراعية والتجارية، نتيجة الاستحواذ على ممتلكاتهم من قِبل موالي الأسد.