عدة مناطق في دمشق ودرعا تنتفض نصرة لبلدة كناكر المحاصرة (صور)

انتفضت عدة مدن وبلدات من ريف دمشق، بعد صلاة الجمعة، بوجه نظام الأسد، نصرة لبلدة كناكر المحاصرة في ريف دمشق الغربي.

وبثت شبكات محلية، ومنها "عين الشام للدراسات"، صوراً لمظاهرات خرجت في مدينة الحراك ودرعا البلد تضامناً مع كناكر، وللمطالبة بفك الحصار المضروب على البلدة منذ أربعة أيام، كما هتفوا عبارات مناوئة لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية.

كما بث ناشطون صوراً من داخل بلدات سقبا وحمورية وبيت سوى وبالا، في غوطة دمشق الشرقية، هتفت نصرة لكناكر.

وشهدت بلدة بيت جن في غوطة دمشق الغربية حركة احتجاجية رفعت فيها لافتات كتب عليها عبارات "حرائرنا أنتم شرفنا"، "كناكر نحنا معاكي للموت".

الجدير ذكره أن بلدة كناكر شهدت اضطرابات تطورت لاشتباك مسلح قبل أربعة أيام، على خلفية قيام قوات الأسد باعتقال نساء من البلدة على أحد الحواجز، وتطورت الأحداث لحصار البلدة من قبل قوات النظام واعتقال بعض الشبان.