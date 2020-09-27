مشهد صادم.. 4 أتراك يلقون سوريًا من فوق منطقة مرتفعة والكشف عن حالته! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مشهدًا صادمًا تمثل في إلقاء شخص سوري من فوق منطقة مرتفعة من جانب أربعة مواطنين أتراك في إسطنبول.

وأفادت حساب "شؤون تركية"، بأن "أربعة محتالين أتراك، استدرجوا سوريًا لمكان مقطوع في إسطنبول وانهالوا عليه بالضرب وسرقوه، وبعد كل ذلك رموه من ارتفاع 7 متر في مجري مائي في محاولة للتخلص منه".

وأكد الحساب المعارض -نقلًا عن وسائل إعلام تركية، أن "هذه جريمة قتل متعمدة وموثقة بالصور الصوت"، لافتًا إلى أن "المحكمة أطلقت سراح الـ4 محتالين لأن الضحية سوري".

ونشر "شؤون تركية" صورة الشاب السوري بعد إلقائه من المنطقة المرتفعة، مؤكدًا أن حالته الصحية حرجة، وقد تتدهور، فيما لم تستطع "الدرر الشامية" التأكد من صحة المعلومات الواردة.

ويعاني السوريون في تركيا من العنصرية من جانب الأتراك، بالإضافة إلى حوادث سرقة وقتل واعتداء، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تعمل على معالجة تلك الأمور التي تغذيها المعارضة.