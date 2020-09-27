فيصل القاسم يتنبأ بسيناريو كارثي في مناطق الأسد..ويحذر الموالين

تنبأ الإعلامي السوري المعارض فيصل القاسم ،اليوم السبت، بسيناريو كارثي للموالين في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه تويتر: "أخوتنا في سوريا:نعرف جيدًا أنكم تمرون بأوضاع كارثية بكل المقاييس على كل الاصعدة وتعتقدون انها أسوأ مرحلة في تاريخ سوريا".
وأضاف: "سأقول لكم الحقيقة المرة التي قلتها لكم منذ سنوات:القادم أسوأ بعشرات المرات وستترحمون على هذه الايام الكارثية التي تعيشونها اليوم... مع الأسف هذه هي الحقيقة القادمة".
تجدر الإشارة إلى أن مناطق نظام الأسد تعيش الكثير من الأزمات الاقتصادية، ونقص في المواد والمتطلبات الأساسية للحياة من كهرباء، محروقات، مياه، حليب أطفال، غاز، فضلًا عن غلاء الأسعار بشكلٍ عامٍّ الأمر الذي ولّد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الموالين.
ووجه عدد من الموالين والإعلاميين والممثلين انتقادات لاذعة لنظام الأسد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية أخرهم الفنان السوري زهير عبد الكريم والذي شبه سوريا بالصومال.
وقال زهير خلال لقاء إعلامي الأربعاء، الفائت أن تصريحات مسؤولي النظام غير المسؤولة عن الوضع المعيشي توحي وكأنهم متواجدون في سويسرا، وإذ بنا نصحو ونرى أنفسنا في الصومال.
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