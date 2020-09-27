سوريا.. "الأمن العام" في إدلب يوجِّه ضربة قوية لـ"تنظيم الدولة" على المستوى القيادي

وجَّه جهاز "الأمن العام" في إدلب شمالي سوريا، ضربة قوية لـ"تنظيم الدولة" على المستوى القيادي، وذلك بتصفية أحد قادته البارزين.

وأكد "الأمن العام" على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه قتل القيادي العراقي البارز في "تنظيم الدولة"، يوسف نومان، الملقب "أبو الحارث".

وأشار "الأمن العام" إلى أن "أبو الحارث" هو شقيق حج تيسير -والي العراق سابقًا-، لافتًا إلى قتل أحد مرافقيه ضمن عملية أمنية محكمة لجهاز الأمن العام غربي إدلب.

ونشر الجهاز الأمني، على معرفه صورتين للقتلى من "تنظيم الدولة"، إلا أنه لم يضف تفاصيل أخرى للعملية التي أعلن عنها مساء أمس السبت.

وكان لجهاز الأمن العام في إدلب أعمالًا عدة خلال الأشهر الماضية، منها فيلم وثائقي أصدره تحت اسم "ملفات أمنية"، كشف خلاله عن اعتقال خلية أمنية متورطة بتفجيرات عدة في مدينة إدلب وريف حلب الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا شهدت عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا تابعة لنظام الأسد وأخرى مرتبطة بتنظيم الدولة، وهو ما جعل الوضع الأمني فيها هادئًا مقارنةً بمناطق "قسد" ونظام الأسد.