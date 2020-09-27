مديرية النقل تُفعِّل النقل الداخلي في الشمال المحرر مع تسهيلات عديدة وتخفيض في أجور الرحلات

قراءة فعّلت مديرية النقل التابعة لحكومة الإنقاذ دور "النقل الداخلي للسرافيس"، وذلك من أجل تنظيم حركة السرافيس ومواعيدها، كما تم تفعيل الكراج في مدينة إدلب، وإطلاق رحلات من إدلب إلى سرمدا شمالًا ومن إدلب إلى سلقين ودركوش غربًا، وقريباً سيتم إطلاق رحلات من إدلب إلى جبل الزاوية جنوبًا وجسر الشغور والمنطقة الغربية، كما وتم تخفيض الرسوم للركاب بعد أن قامت شركة "وتد" للمحروقات بتقديم قسيمة محروقات مخفضة بنسبة 25 قرش للتر الواحد مقدمة لأصحاب السرافيس.

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