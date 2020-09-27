نظام الأسد يحاصر بلدة بريف دمشق لليوم السادس على التوالي

تواصل قوات الأسد إطباق حصارها على بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، لليوم السادس على التوالي، وأمهلت الأهالي لتسليم المطلوبين والسلاح المتواجد داخل البلدة، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها للمطالبة بالإفراج عن ثلاث نساء اعتُقلوا على إحدى حواجز النظام.

وأفادت مصادر محلية، أن الحواجز المنتشرة على أطراف البلدة منعت الموظفين والطلاب من مغادرة أو دخول البلدة، كما منعت دخول المواد الغذائية والأساسية إليها، لتشهد البلدة نقصًا كبيرًا في المواد الرئيسية والغذائية والخضار، حتى أن بعض المحلات التجارية فيها أُغلقت.

وأضافت المصادر أن الأهالي جمعوا مبالغ مالية ودفعوها للجنة المصالحة بالبلدة لشراء أسلحة خفيفة وإعطائها للنظام بناءً على طلبه من أجل فتح الطريق ورفع الحصار عنها.

وأشارت المصادر أن بعض المطلوبين استطاعوا الفرار من البلدة عبر طرق التهريب ووصلوا إلى محافظة درعا خوفًا من تسليمهم أو اعتقالهم من قِبل النظام.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن الحواجز المحيطة قامت باقتحام بعض المنازل القريبة منها، كما تقوم بمضايقة الأهالي والسكان وشتمهم ومطالبتهم بخدمة الحواجز وتقديم الطعام والشراب لهم.

ونوهت مصادرنا إلى وصول مزيد من التعزيزات للبلدة تابعة للأمن العسكري، حيث ازداد عدد العناصر على حواجز البلدة والمنتشرة في محيطها.

الجدير بالذكر، أن بلدة "كناكر" في ريف دمشق الغربي، شهدت الاثنين الماضي، احتجاجات شعبية، بعد حملة اعتقالات طالت ثلاث سيدات في البلدة، حيث قام بعض الشبان بإشعال إطارات السيارات وقطعوا طرقًا رئيسية في البلدة، كما كتبوا عبارات على جدران الطرقات معبرين عن غضبهم، وطالبوا بإيقاف الاعتقال التعسفي ضد المدنيين، تبعه فرض حصار على البلدة من قِبل قوات النظام السوري.