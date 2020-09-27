قراءة بدأت المدارس في جبل الزاوية جنوب إدلب، باستقبال الطلاب للبدء بالعام الدراسي الجديد، مع مخاوف من إجرام النظام الذي لا يتوانى عن قصف المدارس وتهجير الناس من قراهم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدارس جبل الزاوية تستقبل الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد رغم الصعاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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