سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى

سجلت الليرة السورية، اليوم الاثنين تحسناً طفيفاً في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية. 1 دولار أمريكي = 2280 ليرة للشّراء، و2330 للبيع. 1 يورو = 2647 ليرات للشّراء، و2710 للبيع. 1 ليرة تركية = 296 ليرة للشّراء، و304 للبيع. 1 دينار أردني = 3219 ليرة للشّراء، و3298 للبيع. 1 ريال سعودي = 606 ليرة للشّراء، و622 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2270 ليرة للشّراء، و2320 للبيع. 1 يورو = 2636 ليرات للشّراء، و2699 للبيع. 1 ليرة تركية = 294 ليرة للشّراء، و303 للبيع. 1 دينار أردني = 3205 ليرة للشّراء، و3284 للبيع. 1 ريال سعودي = 603 ليرة للشّراء، و619 للبيع. غرام عيار 18 = 103,285 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 121,258 ليرة سورية.

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