بعد تلقيه تهديدات من النظام.. رجل يقتل زوجته وبناته ثم ينتحر في طرطوس

أفادت مصادر محلية أن شاباً سورياً من مدينة طرطوس الساحلية الموالية للأسد أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاث بالرصاص بعد تلقيه تهديدات من جهات مقربة من النظام السوري.

وأضافت المصادر أن الشاب "غدير سلام" -وهو مدرس رياضيات- أقدم على فعلته تلك بعد تلقيه تهديدات بقتل زوجته وبناته في ذات اليوم من قبل إحدى الجماعات الموالية لنظام الأسد.

وأوضح "سلام" في رسالة تركها على حسابه في "فيس بوك" -قبل انتحاره- أن سبب ما أقدم عليه هو تهديدات تلقاها من أحد قادة ميليشيا محلية تابعة للأسد، حيث طلب ذلك الشخص منه أن ينجز عملاً -لم يوضح ماهيته-، وكانت المهلة ستنتهي في نفس اليوم الذي قتل سلام فيه نفسه وعائلته.

حيث هدده ذلك الشخص بقتل بناته وزوجته وحرقهم في حال لم يُتِم العمل الموكل إليه خلال تاريخ أمس الأحد، دون أن يستمع لأعذاره التي قدمها له، وهو ما دفعه لفعل مافعل.

وتحدث "سلام" عن صفقات فساد وبيع أسلحة مضادة للدروع من مخصصات الفيلق الخامس، كما تطرق لمسألة هامة وهي قيام العميد "عصام خير بك" بنهب منطقة حلفايا وغيرها من المناطق قبلها وبعدها بريف حماة بعد تهجير سكانها بمساعدة وتسهيل من الفيلق الخامس عن طريق ما يعرف بالـتعفيش.

وأشار "سلام" إلى أنه ترك معلومات كافية عن كل ما تحدث عنه من قضايا، وأنه احتفظ بها مع تسجيلات ذلك الشخص الذي هدده في جهاز "تاب" خاص عنده في البيت.

الجدير ذكره أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد جرائم القتل، وذلك نتيجة انتشار الميليشيات متعددة الجنسيات في الأحياء السكنية، وتواجد السلاح بكثافة في كل المناطق.