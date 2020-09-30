بعد هجمات أوقعت قتلى.. تصعيد روسي على البادية السورية

شنت الطائرات الحربية الروسية، عدة غارات بالصواريخ المتفجرة، على أهداف في محيط جبل البشري بريف دير الزور الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية روسية نفذت ثمان غارات جوية على أهداف في منطقة جبل البشري، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في المنطقة وصولًا إلى بادية الرصافة جنوبي الرقة.

وفي هذه الأثناء أكدت مصادر محلية وقوع رتل لقوات النظام بكمين لتنظيم "الدولة" على طريق اوتوستراد (دير الزور - تدمر).

وأوردت مصادر محلية أخرى نبأ مقتل عدد من جنود النظام وإصابة آخرين بكمين نفذه مجهولون قرب قرية "السلام عليكم" في ريف الرقة الجنوبي.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم استهدف آليتين عسكريتين لميليشيا الدفاع الوطني، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام فقدت المئات من جنودها خلال قيامها بعملية واسعة لتمشيط منطقة البادية السورية، الممتدة ما بين محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحماة وصولًا إلى ريف دمشق الشرقي والحدود العراقية، وذلك بتغطية جوية روسية.