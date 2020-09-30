ضربة جديدة لـ"الأسد" و"بوتين".. قرار أمريكي عاجل بشأن "الفيلق الخامس" الروسي

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ضربة جديدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، بفرض عقوبات على عدد من الكيانات.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات تشمل 6 أفراد و13 كيانًا؛ حيث شملت "الفيلق الخامس" الممول من روسيا والذي يقاتل بجانب "جيش الأسد"، وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار في سوريا.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة، شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية غير الشرعية، وكذلك شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الـ17 قرارًا بالعقوبات كجزء من حملة الإدارة المستمرة لتحقيق أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ومحاسبة الأسد وداعميه على جرائمهم.

إلى جانب التصنيفات الـ14 لـ"الخزانة الأمريكية" والتي تستهدف ممولي الأسد، تصدر وزارة الخارجية ثلاثة تصنيفات ضد الفيلق الخامس للنظام وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لـ"بشار الأسد".

واستهدفت التصنيفات على وجَّه التحديد قائد "الفيلق الخامس" ميلاد جديد لمشاركته في عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في سوريا.

وعلاوة على ذلك، فُرضت عقوبات على نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم الذي يعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس.