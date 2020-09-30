بشار الأسد يبعث رسالة إلى أمير الكويت الجديد

بعث رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي تولى مقاليد الحكم عقب وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

وقالت السفارة السورية التابعة للنظام في الكويت على صفحتها في "فيسبوك"، أن بشار الأسد بعث برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. باسمي وباسم الشعب السوري أتقدم إليكم وإلى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية".

وختمت على لسان "الأسد": "سائلًا الله عزَّو جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلتكم الصبر والسلوان، كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة لما فيه مصلحة الكويت دولة وشعبًا".

جدير بالذكر أن موقف الأمير الكويتي الراحل من الثورة السورية كان واضحًا في أكثر من محطة، وكانت إحداها، في نيسان 2019، عندما جددت بلاده تأكيدها على أن لا حل في سوريا سوى الحل السياسي.

وشاركت دولة الكويت، في ذات العام، إلى جانب بلجيكا وألمانيا، في التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني في سوريا، والضغط على "الأسد" للإفراج عن المعتقلين.

وقدمت دولة الكويت في عهد أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساعدات إنسانية في عدة مناطق سورية دمرها قصف النظام، وفي مناطق النزوح.