ميليشيات الأسد ترتكب جريمة قتل مروعة بحق شاب في اللاذقية

شهدت مدينة اللاذقية، خلال ليلة الأمس، جريمة قتل مروعة بحق شاب من أبناء المدينة على يد ميليشيات تابعة لنظام الأسد حيث قاموا بقتله وسرقة أمواله.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية": إن "مجموعة من الشبان؛ يستقلون سيارة دفع رباعي؛ أقدموا على قتل شاب بالقرب من نادي تشرين الرياضي في المشروع الثاني أثناء محاولتهم سرقته وهو يقود سيارته".

وأضافت أن أفراد المجموعة المذكورة قاموا بطعن الشاب عدة طعنات في معظم مناطق جسده، وأقدموا على سرقة الأموال والوثائق وجهاز الخلوي الذي كان بحوذته، ثم رموه بجانب الطريق، وسرقوا سيارته.

ونقلت مصادرنا عن شهود عيان في الحي أن الشبان الذين نفذوا الجريمة وسرقوا السيارة يتبعون لميليشيا محلية مرتبطة بالنظام، وأنهم معروفون بتشبيحهم وتسلطهم على المدنيين ومضايقتهم وابتزازهم بالأموال.

وأوضحت المصادر أن سكان الحي قدموا لسلطات النظام الكثير من الشكاوي بحق المجموعة المجرمة بغية ردعهم، لكن دون جدوى.

وتشتهر مناطق الساحل السوري بوجود مجموعات مسلحة متسلطة على السكان المحليين منذ فترة ما قبل انطلاق الثورة السورية، حيث تتبع تلك المجموعات لعائلات مقربة من عائلة الأسد.