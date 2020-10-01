بادية الرقة تبتلع مجموعتين لقوات الأسد

أفادت مصادر محلية بأن بادية الرقة الجنوبية ابتلعت مجموعتين من قوات الأسد، مساء أمس الأربعاء، حيث يرجح مقتل جميع أفرادهما.

وبحسب موقع "نداء الفرات"، المختص بأخبار المنطقة الشرقية ومنطقة البادية السورية، فإن قوات الأسد فقدت الاتصال بمجموعتين من عناصرها مكونة من اثني عشر عنصرًا قرب مدينة معدان بمحيط منطقة "جبل البشري" بريف الرقة الجنوبي.

وأوضح الموقع أن المجموعتين تستقلان سيارتين دفع رباعي، وفقدت قوات النظام الاتصال بهما أثناء عودتهما من مناطق ريف دير الزور الغربي.

وأضاف الموقع نقلًا عن مصادره أن أصابع الاتهام موجهة إلى الميليشيات الإيرانية المتواجدة هناك، والتي تسيطر بشكل كامل على المنطقة التي شهدت الحادثة، وهو بمثابة الإنذار لقوات الأسد لعدم دخولها مناطق الميليشيات.

الجدير ذكره أن ميليشيا الدفاع الوطني قامت، أمس الأربعاء، باعتقال مجموعة من الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور، تبع ذلك خطوة مماثلة من قبل الحرس الثوري الذي اعتقل مجموعة من قوات الأسد.