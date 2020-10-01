الرئاسة التركية تعلن عن خطتها بشأن قواتها العسكرية في 5 دول.. على رأسها سوريا والعراق

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن خطتها بشأن قواتها العسكرية المتمركزة في خمسة دول، على رأسها سوريا، وذلك في ظل المطالبات الدولية بسحب جيشها من هذه الدول.
وقدمت الرئاسة التركية -بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية- مقترحًا إلة البرلمان بتمديد مهام قوات الجيش التركي العاملة في خمس دول، لا سيما التحديات التي تواجهها في سوريا والعراق.
وقالت "الأناضول": "الرئاسة التركية تعرض على البرلمان مذكرة لتمديد مهام القوات المتمركزة في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى عامًا إضافيًا".
وتتعرض تركيا إلى انتقادات عربية ودولية بسبب تمددها العسكري في بعض الدول العربية، ونفوذها السياسي الذي تجاوز محيطها ليصل إلى إفريقيا والخليج.
وشنّ الجيش التركي خلال العامين الماضيين عدة عمليات عسكرية واسعة في سوريا والعراق، لمحاربة تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني والميليشيات المنبثقة عنه.
وعززت تركيا من تواجدها العسكري في الخليج عبر قاعدة عسكرية في قطر، وانتشار لقواتها بالكويت، إضافة إلى تأسيس لوجود عسكري في ليبيا؛ فضلًا عن سوريا والعراق.
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