"ماكرون" يكشف عن أمر خطير حدث في سوريا.. ويتهم تركيا بإشعال الحرب

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن أمر خطير حدث في سوريا؛ متهمًا تركيا بإشعال الحرب بين أذربيجان وأرمينيا.
وقال "ماكرون": "لدينا معلومات دقيقة تشير إلى أن مسلحين سوريين غادروا ساحة المعركة في غازي عنتاب بجنوب تركيا للانضمام إلى القتال في قره باغ".
وأضاف الرئيس الفرنسي بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي: "هذا أمر خطير للغاية، سنناقش هذا خلال الساعات القادمة في القمة".
وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصدر بفصائل المعارضة السورية، أن تركيا ترسل مقاتلين سوريين من المعارضة لدعم أذربيجان في صراعها مع أرمينيا.
وأكدت الوكالة أن تركيا قدمت لكل مقاتل تنقله لأذربيجان راتب شهري 1500 دولار، فيما ذكرت مصادر أخرى أن العناصر من فصائل الجيش الوطني السوري.
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