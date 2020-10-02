قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية .. بالفيديو

دوت الخليج :- أفاد مصدر في سوريا، بأن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مدينة رأس العين الجنوبي قرب محطة للمحروقات وصالة للأفراح، مخلفة عددا من القتلى والجرحى.
وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني وسيارات الإسغاف هرعت إلى مكان الانفجار.
وأكدت المعلومات الأولية سقوط 7 قتلى بينهم طفلان، وعدد كبير من الجرحى.
وتخضع مدينة رأس العين لسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة المدعومة من تركيا، وتشهد تفجيرات متكررة زادت وتيرتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويأتي الانفجار، بعد يومين من انفجار دراجة نارية مفخخة أمام محل تجاري في المدينة، تبعه انفجار سيارة مفخخة من نوع "كيا ميكرو باص" قرب محلات "الصوفي" في تل حلف التابعة لرأس العين، حيث أسفر الانفجاران عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وقتل 3 مدنيين وأصيب 5 آخرون بانفجارين في المدينة في الـ12 من سبتمبر الحالي، الأول وقع بجانب الفرن المركزي والثاني استهدف عبارة.
وأصدرت وزارة الدفاع التركية عقب ذلك بيانا، اتهمت فيه "قوات سوريا الديمقراطية" بضلوعها في التفجيرين، مشيرة إلى أن سلوك عناصر "قسد" في المنطقة تجاه المدنيين، لا يختلف عن ممارسات تنظيم "داعش" في قتله للمدنيين.
المصدر: RT + وكالات
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