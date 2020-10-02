"سي إن إن" تكشف حقائق جديدة عن تجنيد مقاتلي "الجيش الوطني السوري" لصالح أذربيجان ضد أرمينيا

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، عن حقائق جديدة بشأن تجنيد مقاتلي "الجيش الوطني السوري" لصالح أذربيجان في حربها القائمة ضد أرمينيا بإقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت الشبكة، عن مقاتل سوري، أنه كان يعيش في منطقة عفرين في شمال سوريا ولكنه في الأصل من دمشق، مبينًا أن قائد مجموعته بالجيش الوطني السوري طلب منهم الاستعداد للذهاب إلى أذربيجان.

وأكد المقاتل السوري أنه "فعل ذلك طوعًا، وأن 90% من وحدتي وقعت، وقالوا لنا إنهم سيعطوننا 1500 دولار في الشهر، وعقودنا لمدة ثلاثة أشهر، وكل شهر سيدفع لنا قائد الوحدة"، لكنه لم يعرف من يمول العملية.

وذكر أن المتطوعين يتجمعون في منطقة حوار كلس القريبة من الحدود السورية التركية لنقلهم إلى أذربيجان، فيما يسيطر فصيل من مجموعة "الجيش الوطني السوري" على المعبر الحدودي في تلك المنطقة.

وأشار المقاتل السوري، وهو أب لثلاثة أطفال، إلى أن عائلته تعيش تحت خط الفقر، مبينًا أنه كان مستعدًا للسفر إلى أذربيجان "بسبب المال، وكل العالم يعلم أن السوريين الذين يعيشون هنا يموتون من الجوع".

وأضاف: أنه "كان يعتقد أن المقاتلين المتطوعين سيشاركون في مهام الحراسة لكن بعد ذهاب الدفعة الأولى من المقاتلين إلى أذربيجان، علمنا أن الأمر يتعلق بالقتال مثل القتال في سوريا وليبيا".

وختم المقاتل السوري: "لقد علمنا أنها حرب وليس عملًا لصالح شركة أمنية، وأن نحو ألف مقاتل أو أكثر قد سجلوا للذهاب إلى أذربيجان، كما سمعت أن بعض السوريين قتلوا في أذربيجان".