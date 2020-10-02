بعد فضح محادثاته السرية مع إسرائيل.. أول تعليق رسمي من "نظام الأسد" على اتفاقيات التطبيع

علق "نظام الأسد"، الخميس، على اتفاقيات التطبيع التي عقدتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وذلك بعد فضح محادثاته السرية مع كيان الاحتلال.

وقالت وزارة خارجية النظام: "نلتزم وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، منهجا مبدئيا وثابتا، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع".

وأضافت" "نُجدد اليوم موقفنا الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها، وشددت على أنها ستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع إسرائيل".

وزعمت الخارجية أن حربها ضد ما وصفتها "الإرهاب" وكل ما تعانيه من تبعاتها حتى اليوم لم تزدها إلا تمسكًا بمبادئها برفض التطبيع وبتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت أن هناك اعتقادًا واسعًا بوجود مفاوضات سرية بين دمشق وتل أبيب، مشيرة أن سبب هذا الاعتقاد، يتعلق بتجارب العقود السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كلما كانت دمشق على موعد من تحولات كبرى أو عزلة، يكون "المخرج" باستئناف المفاوضات، وفق مقولة "الطريق إلى واشنطن يمر دائمًا عبر تل أبيب".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد وجود مساعي من قِبل القيادة الروسية وبتوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والنظام السوري.