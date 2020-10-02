هبوط جديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار

سجلت الليرة التركية، اليوم الجمعة انخفاضًا في سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 7.7686 للشّراء، 7.7756 للبيع. اليورو = 9.1082 للشّراء، 9.1237 للبيع. الجنيه الإسترليني = 9.9979 للشّراء ، 10.0153 للبيع. الريال السعودي = 2.0607 للشّراء، 2.0619 للبيع. الدينار الأردني= 9.9912 للشّراء، 10.0074 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0061 للشّراء، 0.0062 للبيع

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