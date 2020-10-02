وسائل إعلام روسية تروج لعملية عسكرية لنظام الأسد بريف دمشق

روذجت وسائل إعلام روسية لتحضير جيش الأسد لعملية عسكرية في ريف دمشق، على غرار ما فعله بمدينة الصنمين في ريف درعا سابقًا.

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن نظام الأسد أرسل مجموعات من جيشه، أمس الخميس، إلى محيط بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي.

ونقلت الوكالة الروسية ذات الأكاذيب التي تروجها وسائل إعلام النظام عن وجود أكثر من 200 مسلح داخل البلدة المحاصرة منذ أكثر من أسبوع.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن نظام الأسد يعتزم شن عملية عسكرية محدودة ومشابهة لما حصل مسبقًا في مدينة الصنمين بريف درعا، قبل نحو سبعة أشهر.

من جهة أخرى، أفادت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط البلدة، صباح اليوم، لكن لم يبدأ الهجوم حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وبحسب مصادر محلية، فإن العميد "طلال العلي" طلب من وجهاء البلدة تسليم عدة شباب من المطلوبين للنظام قبل تنفيذ تهديداته والبدء بشن العملية العسكرية.

وترزح بلدة كناكر تحت حصار مطبق، منذ الجمعة الماضية، على خلفية اضطرابات شهدتها عقب قيام قوات الأسد باعتقال ثلاث نساء وطفلة، وهو ما ولّد موجة غضبٍ عارمة أدت لحصول مواجهات.

الجدير ذكره أن العديد من مدن وبلدات درعا وريف دمشق أعلنت تضامنها مع البلدة المحاصرة، وخرجت مظاهرات في عدة مناطق من الجنوب السوري نصرة لها.