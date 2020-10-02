هبوط جديد لليرة السورية أمام الدولار في تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الليرة السورية، اليوم الجمعة، انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية. 1 دولار أمريكي = 2260 ليرة للشّراء، و2290 للبيع. 1 يورو = 2648 ليرة للشّراء، و2689 للبيع. 1 ليرة تركية = 290 ليرة للشّراء، و296 للبيع. 1 دينار أردني = 3191 ليرة للشّراء، و3241 للبيع. 1 ريال سعودي = 600 ليرة للشّراء، و611 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2250 ليراة للشّراء، و2280 للبيع. 1 يورو = 2637 ليرة للشّراء، و2677 للبيع. 1 ليرة تركية = 289 ليرة للشّراء، و295 للبيع. 1 دينار أردني = 3163 ليرة للشّراء، و3213 للبيع. 1 ريال سعودي = 598 ليرة للشّراء، و609 للبيع. غرام عيار 18 = 105,040 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 122,474 ليرة سورية.

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