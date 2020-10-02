إيران تتجاهل العقوبات الأمريكية وتواصل إمداد نظام الأسد بالنفط

أفادت مواقع موالية، أن إيران أرسلت ناقلة كبيرة من النفط الخام إلى الموانئ السورية الخاضعة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وبحسب المصادر، فإن الناقلة الإيرانية محملة بمليون لتر من النفط الخام، حيث إنها رست في ميناء طرطوس وأفرغت حمولتها كاملة دون أن تجد مضايقات في طريقها.

وذكرت صفحات النظام أن الناقلة الإيرانية وصلت للميناء المذكور، أول أمس الأربعاء، بالتزامن مع إعادة تشغيل وتأهيل مصفاة بانياس الساحلية.

وتحدثت وسائل إعلام النظام عن انفراجة في أزمة الوقود خلال الأيام القليلة القادمة، ما يشير إلى اعتمادها في تلك الوعود على الإمدادات الإيرانية التي تأتي بين الحين والآخر.

ولم تكن إيران وحدها التي تخرق العقوبات الأمريكية بدعمها النظام السوري بالنفط، بل إن مناطق سيطرة "قسد" تمد النظام بقسم كبير من احتياجاته، وقد تحدثت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية عن مئات الصهاريج التي هربتها الميليشيا إلى مناطق الأسد عن طريق شركة القاطرجي.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة وقود خانقة؛ زادت حدتها خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد اشتداد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام تحت مسمى "قيصر" والتي حذرت الدول والكيانات الاقتصادية من التعامل مع الأسد ونظامه.