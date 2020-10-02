مسؤول تركي يكشف مخططًا لتحرير محافظتين سوريتين أفشلته هذه الجهة

كشف أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الاسبق؛ والسياسي التركي البارز، عن مخطط سابق لتحرير حلب والرقة بمشاركة الجيش الحر.

وأكد "أوغلو" في مقابلة أجرتها معه قناة "خبر تورك" أن بلاده وضعت مخططًا في العام 2014 لتحرير محافظتي حلب والرقة وشمالهما من خطر التنظيمات الكردية المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأضاف المسؤول التركي أن ذلك المخطط تم وضعه بعد إدراك خطر تنظيمي "بي كي كي" و"بي واي دي" وبعد إدراك نيتهما إنشاء دولة كردية من كردستان العراق وحتى لواء اسكندرون.

وأكد "أوغلو" أن ضباطًا أتراكًا عطلوا الخطة وعارضوها، ما أدى إلى تجاهلها، ليتبين فيما بعد أن المعارضين للعملية هم ضباط الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن الميليشيات الكردية الانفصالية لا زالت تسيطر على أجزاء واسعة من المناطق العربية الواقعة ضمن مخططات دولتها المنشودة كمحافظتي الرقة ودير الزور وأجزاء من ريف حلب.