تصعيد عسكري عنيف وقصف متبادل بين قوات الأسد والفصائل الثورية في إدلب

شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الثورة السورية، أحداثًا عسكرية جديدة، حيث ركّزت قوات الأسد قصفها على منطقتين بريفي حماة وإدلب.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن قوات الأسد استهدفت بقصفٍ مدفعيٍّ وصاروخيٍّ عدة بلدات جنوبي جبل الزاوية، وتركز القصف على بلدات الفطيرة وسفوهن جنوبي إدلب، وسط تحليقٍ لطائرات الاستطلاع في أجواء الجبل وما يجاوره.

وأضافت المصادر أن قصفًا صاروخيًّا براجمات الصواريخ وبالمدفعية الثقيلة المتمركزة في معسكر جورين غربي حماة، استهدف القرى الشمالية من سهل الغاب الواقعة تحت سيطرة فصائل الثورة السورية.

من جانب آخر، ردت الفصائل العسكرية بقصف مواقع قوات النظام في مدينة كفرنبل براجمات الصواريخ وبقذائف المدفعية.

وخلّف القصف الذي نفذته الفصائل على مواقع النظام بمدينة كفرنيل قتلى وجرحى، حسب ما نقلت المصادر الميدانية.

وكانت الفصائل قد نفذت في وقت سابق، مساء أمس الجمعة، عدة صليات صاروخية باتجاه معسكر جورين غربي حماة، وقبلها باتجاه معسكرات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني في مدينة سراقب شرقي إدلب، وكبّدتهم خسائر كبيرة.

يذكر أن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين روسيا وتركيا فيما يخص منطقة إدلب، حيث إنها مستمرة بقصف أغلب القرى والبلدات القريبة من خط التماس.