الأمم المتحدة تُكذِّب روسيا بشأن استخدام الفصائل الكيماوي في سوريا

علقت الأمم المتحدة على الاتهامات التي توجهها روسيا بين الحين والآخر لفصائل الثورة السورية، بالتحضير لهجوم كيميائي في أرياف إدلب وحلب.
جاء ذلك عبر تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أوضحت المنظمة أن ادعاءات نظام الأسد السابقة حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب غير صحيحة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، الذي صدر أمس الجمعة، أن بعثة تقصي الحقائق تابعت الادعاءات التي ادعاها نظام الأسد قبل عامين بخصوص قصف المعارضة حي الخالدية في حلب بالأسلحة الكيماوية.
وأضافت أن التحقيق في حلب لم يثبت استخدام أي سلاح كيميائي، وأنها توصلت إلى هذه النتيجة عبر إجراء فحوصات لأماكن ادعى النظام استهدافها بتلك الأسلحة.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت خلاصة تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعبْره إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية ادعت أنّ فصائل المعارضة -وخصت "هيئة تحرير الشام"- قد جهّزت بالاشتراك مع منظمة "الخوذ البيضاء" لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة في مدينة أريحا وبلدة ابسامس في محافظة إدلب.
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