مقتل ضابط من قوات الأسد على جبهات إدلب

نعت صفحات موالية لنظام الأسد ضابطًا من "عائلة مخلوف" قتل في جبهات محافظة إدلب، دون أن تذكر الطريقة التي قتل فيها.

وذكرت المواقع الموالية أن النقيب "مضر مخلوف" قتل في إحدى الجبهات بريف إدلب، خلال اشتباكات اندلعت بين قوات الأسد وفصائل الثوار.

وأوضحت أن النقيب "مخلوف" ينحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس النظام السوري بشار الأسد، والتي فقدت المئات من ضباطها ومجنديها دفاعًا عن حكم الأسد.

وكانت صفحات موالية نعت في 19 سبتمبر/أيلول، عددًا من الجنود، ينحدر معظمهم من ريف اللاذقية، خلال مواجهات جرت بريف إدلب الجنوبي.

الجدير ذكره أن قوات الأسد تكبّدت خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الجنود ما بين قتيل وجريح، خلال عمليات قنص ليلية ونهارية، وعبر عمليات قصف وأخرى نوعية نفذتها فصائل "الفتح المبين" ضد أهداف للنظام على محاور جنوب إدلب، وذلك في إطار الرد على خروقات قوات الأسد المتكررة.