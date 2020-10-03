تصريحات نارية لـ" أردوغان" بشأن إدلب..وعملية عسكرية جديدة تلوح في الأفق

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بتصريحات نارية بشأن إدلب في شمال سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول: "لن نقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب السورية"، وقال: "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا، وسنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة".

وأعلن الرئيس التركي عن استعداد بلاده لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية مضيفا "سنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لنا".

وتابع بالقول إننا "قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول حدودنا وأثبتنا أن السوريين ليسوا وحدهم".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا.

وتعد منطقة إدلب آخر معاقل الفصائل الثورية السورية ويعيش فيها نحو 4 ملايين شخص، وهي تشكل أهمية كبيرة لتركيا باعتبارها ورقة ضغط مهمة بيدها في وجه روسيا وإيران، الحليفان الرئيسيان لنظام الحكم في دمشق.

يُذكر أن المنطقة تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو بين روسيا وتركيا في مارس/آذار الماضي، وينصّ الاتفاق على وقف تام لإطلاق النار بين الفصائل ونظام الأسد، إلا أن الأخير يستمرّ بشكل شبه يومي في خرق الاتفاق.