قوات الأسد تنفذ حملة اعتقالات في دمشق طالت مصابين بفيروس كورونا

نفذت قوات الأسد حملة اعتقالات واسعة في ريف دمشق، طالت شبانًا في عدة مناطق، أحدهم من المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "sy24" فقد نفذت دوريات الأمن العسكري التابعة لنظام الأسد حملة اعتقالات شملت أكثر من 10 شبان من أبناء بلدة مسرابا في غوطة دمشق الشرقية.

وأضاف المصدر أن الاعتقالات تركزت بالقرب من مجلس بلدة مسرابا وبمحيط وحدة المياه وضمن المساحة الواقعة ما بين بلدتي مسرابا ومديَرا.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأسد لم تراعِ ظروف عائلة حجرت نفسها نتيجة إصابة ابنهم بفيروس كورونا، حيث تم اقتحام المنزل واعتقال الشاب المصاب.

وأوضح أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها العائلة لأفراد الدورية بأن الشاب مصاب بالفيروس رفضوا الاستماع لهم، بل إن أحد العناصر نطق بعبارة "نحنا ما فارقة معنا شو ما كان مع ابنك بدنا ناخدوا إذا بموت".

وذكر المصدر أن عناصر النظام قاموا بتفتيش العشرات من المنازل بشكل دقيق، دون اتخاذ إجراءات وقائية تحسباً لانتقال عدوى كورونا.

ويعاني سكان مناطق ريف دمشق من تسلط دائم لأجهزة الأمن التابعة للنظام عليهم، حيث تكاد تكون حملات الاعتقال والمداهمة شبه يومية بحق الشباب، بل وحتى النساء، وهو الأمر الذي حصل في كناكر غربي دمشق قبل أيام.