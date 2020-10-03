"الجارديان": أسماء 3 فصائل سورية ترسل 1000 مقاتل إلى أذربيجان.. والرواتب مغرية

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أسماء ثلاثة فصائل سورية ضمن "الجيش الوطني السوري"، أرسلت 1000 مقاتل إلى أذربيجان للقتال ضد أرمينيا في إقليم "ناغورنو قره باغ".

وقالت الصحيفة: "إن قادة عسكريين ووسطاء زعموا أنهم يمثلون شركات أمنية تركية عرضوا عليهم العمل في حراسة مراكز مراقبة ومنشآت النفط والغاز في أذربيجان، في عقود قد تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر".

ونقلت "الجارديان" عن مقاتل على خط النار في أذربيجان، قوله: "إنه سجل اسمه للعمل في أذربيجان في 18 سبتمبر، وهو الآن متمركز في نقطة تتعرض لقصف مدفعي متواصل منذ الأحد الماضي".

وقال الشاب البالغ من العمر (23 عامًا): إنه "سافر من مدينة إدلب ضمن كتيبة قوامها ألف رجل سوري من فرق السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة المدعومة من تركيا".

وأشار المقاتل السوري الذي استخدم اسمًا مستعارًا لأنه ليس مخول له بالتحدث للإعلام، أنهم "غادروا معبر حوار كيليس الحدودي مع تركيا إلى قاعدة عسكرية في مدينة غازي عنتاب، في 23 سبتمبر".

وبحسب الصحيفة؛ عرض الأتراك على المقاتلين 10 آلاف ليرة تركية (حوالي 1200 دولار أميركي) شهريًا، وهو مبلغ ضخم للسوريين المحاصرين لعقد في حرب وفقر.

جدير بالذكر أن تركيا تنفي إرسال مقاتلين سوريين من الجيش الوطني السوري إلى أذربيجان لقتال أرمينيا، إلا أن دولًا على رأسها روسيا والولايات المتحدة أكدت وجودهم.