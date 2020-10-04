بينهم قادة عسكريون.. قتلى من الحرس الإيراني في هجوم جوي بدير الزور

شهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي، مقتل وجرح العشرات من الميليشيات التابعة لإيران، نتيجة استهداف مواقعها العسكرية بطائرات يعتقد تبعيتها للتحالف الدولي.

وأكدت مصادر محلية، أن الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي شن منتصف ليل السبت - الأحد، عدة غارات جوية على مواقع الحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال.

وقال موقع "عين الفرات" المتخصص بأخبار البادية والمنطقة الشرقية من سوريا: "نفذ طيران التحالف الدولي الساعة الثانية بعد منتصف الليل ثلاث غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية".

وأضاف أن المواقع المستهدفة للحرس الثوري تقع على أطراف قرية السكرية، وأدت لمقتل ما يقرب من خمسة عشر عنصرًا بينهم مسؤولون عراقيون وإيرانيون.

وأوقع القصف عددًا من الجرحى جرى نقل بعضهم إلى مشفى القدس الميداني في بلدة السكرية، ونقلت الميليشيات القتلى إلى المنطقة الحدودية مع العراق.

وتزامن القصف على نقاط الميليشيات في دير الزور مع قصف مماثل استهدف الطرف العراقي قرب منطقة عكاشات، لكن لم يتم الحصول على معلومات بشأن أعداد القتلى والجرحى هناك.

وتعاني ميليشيات إيران المتوزعة على معظم الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد من خسائر متتابعة في قدراتها البشرية، نتيجة هجمات تتعرض لها جوًّا وبرًّا.