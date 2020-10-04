صحيفة لبنانية تفجر مفاجأة بشأن مفاوضات التطبيع بين نظام الأسد وإسرائيل

فجرت صحيفة "النهار" اللبنانية مفاجأة كبيرة، فيما يخص استئناف مفاوضات التطبيع بين نظام الأسد وإسرائيل، وتحدثت عن مباحثات بين دولتين كبيرتين بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن اتصالات أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مؤخرًا، اتفقتا خلالها على تفاهم يقضي بضرورة إعادة نظام الأسد وإسرائيل إلى المسار السياسي.

وأكدت الصحيفة، خلال عددها الصادر اليوم الأحد، أن الدول الفاعلة في الملف السوري تنوي فتح مسار المفاوضات بين الجانبين وتحقيق عملية السلام، على غرار ما حصل بدول عربية أخرى.

وأضاف تقرير الصحيفة أنّ دولًا كثيرة تلعب دورًا من أجل تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، حيث بعضها يواجهه عسكريًّا، كما هي عليه حال إسرائيل، وبعضها الثاني يواجهه بالعقوبات الاقتصادية كما هي عليه حال الولايات المتحدة الأميركية، وبعضها يواجهه ماليًّا.

وتطرقت الصحيفة إلى الوضع الصعب الذي وصل إليه نظام الأسد وأنه بات يفتش عن "محجة خلاص"، وأنه بات يعلم أن انخراطه في مسار التسوية مع إسرائيل سيفتح عليه أبوابًا كثيرة.

وأوضح التقرير أن "الأسد" بات يدرك أن قضية تسويق معادلة السلام مقابل الأرض لم تعد تجد نفعًا بعد أن ضمت إسرائيل الجولان لها رسميًا وباعتراف أمريكي، وأن عدم تعليق النظام على اتفاقيات السلام الموقعة أخيرًا مرده إلى رغبة لديه بالعودة إلى مسار التسوية.

ويأتي كلام الصحيفة بعد تقرير مماثل لصحيفة "الشرق الأوسط" التي رأت أن بشار الأسد مستعد لإحراز تفاهمات مع الكيان الصهيوني قبل إجراء الانتخابات الرئاسية السورية، المقررة منتصف الـ 2021.