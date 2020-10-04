شبكة دعارة توظف فتيات في دمشق لممارسة الرذيلة.. وطريقة استدراجهن غريبة!

استغلت امرأة في العقد الخامس من العمر فتيات من العاصمة السورية دمشق حاجة بعض الفتيات للعمل بتشغيلهن بشبكة دعارة أدارتها بنفسها. وبحسب مواقع موالية فإن المرأة المعروفة باسم "أم خليل" تظاهرت أنها تعاني من وحدتها وحاجتها لمن يقوم على حوائجها الخاصة عن طريق استخدام عكاز أثناء خروجها أمام الجيران. وأضافت أن "أم خليل" استغلت عدة فتيات أثناء قيامهن على خدمتها وعرضت عليهن العمل في الدعارة، وأحضرت لبعضهن الزبائن إلى بيتها، وكانت تقوم بالاتفاق مع كل فتاة بمفردها، ومن توافق منهن على شروطها يتم تحويلها لمنزل آخر يديره شريكها. وقد أكدت المصادر أنه بعد افتضاح أمر المرأة وملاحظة الجيران الحركة غير الطبيعية للشباب من وإلى بيتها قاموا بإخبار الأمن الجنائي التابع لقوات النظام فنصب كمينًا للمرأة عن طريق فتاة وألقى القبض عليها واعترفت بفعلتها. واعترفت لدى أجهزة النظام الأمنية أنها احتالت علي الجيران بمرضها، وأنها طلبت منهم فتيات في عدة مرات لخدمتها وفي حال رفض الفتاة لعروضها تخبر جيرانها بأنها غير مناسبة. وبينت المرأة أن من كان يرضخ لعروضها من الفتيات تقوم بتهيئتها وإغرائها بالمال وأنها كانت تنقل الفتيات لمنزل استأجرته مع شريكها لممارسة الدعارة مقابل عشرة آلاف ليرة يتقاضاها من الشباب الذين يترددون إلى المكان. الجدير بالذكر أن نظام الأسد بات يمارس سياسة ممنهجة لنشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي بين السوريين في مناطق سيطرته، عبر المسلسلات الجريئة التي تشجع على أفعال منافية للأخلاق، حتى أن بعضها يشجع على الخيانة الزوجية، فليس غريباً كل ما تراه في تلك المناطق بعد إقدام النظام علنًا على تشكيل كتيبة نسائية تقدم للجنود والضباط الروس في سوريا خدماتها للترويح عنهم، بعد كل انتصار يحققونه على السوريين.