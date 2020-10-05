تركيا تهدد بالتوغل العسكري في سوريا وتنفيذ عملية جديدة.. وتكشف عن إنذار

أطلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، تهديدات بأن تركيا ستوسع توغلها العسكري في سوريا وتنفذ عملية جديدة.

وقال "قالن" في مقابلة مع قناة "خبر 7": "من الممكن أن تدخل تركيا سوريا في أي لحظة لتطهيرها من المنظمات الإرهابية التي تتمركز هناك، وأن هذا إنذار من أنقرة بذلك".

جاء ذلك؛ تعليقًا على المعارك والمناوشات الدائرة بين ميليشيات الوحدات الكردية وفصائل الجيش الوطني السوري، والقصف الذي تتعرض له القوات التركية.

وأكد "قالن"، أن تركيا أبلغت كلًا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أنه في حالة استمرار تلك الهجمات، فلن تكون بدون رد، بل إن هذا بمثابة إنذار لكل تلك الجماعات الإرهابية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية: أن تركيا ستتدخل عندما يكون هناك هجوم أو خطر ضد مصالحها في المنطقة، وذلك من أجل ضمان أمن الشعب السوري، وأمن حدودها، وقد يتوسع نطاق العمليات في أي لحظة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أمس السبت، خلال افتتاحه سد الريحانية بمحافظة هاطاي قرب الحدود السورية، أن المناطق التي لا يزال الإرهاب يسيطر عليها في سوريا، إما سيتم تنظيفها كما وعدنا، أو سنذهب ونفعل ذلك بأنفسنا.