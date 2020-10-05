أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة التركية، اليوم الاثنين على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 7.7571 للشّراء، 7.7654 للبيع. اليورو = 9.0977 للشّراء، 9.1083 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.0288 للشّراء ، 10.0714 للبيع. الريال السعودي = 2.0671 للشّراء، 2.0688 للبيع. الدينار الأردني= 10.8994 للشّراء، 10.9854 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0061 للشّراء، 0.0062 للبيع

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