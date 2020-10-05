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ميليشيات الأسد تستخدم الصواريخ الموجهة ضد المدنيين في ريف حماة

سوريا تبليغ
ميليشيات الأسد تستخدم الصواريخ الموجهة ضد المدنيين في ريف حماة
ميليشيات الأسد تستخدم الصواريخ الموجهة ضد المدنيين في ريف حماة

أفادت مصادر إعلامية محلية، بأن ميليشيات الأسد استهدفت، اليوم الاثنين، أحد منازل المدنيين في منطقة سهل الغاب، بصاروخ موجه، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة.

وقالت المصادر: "استهدفت ميليشيات النظام المتمركزة في شمال قرية البحصة، بصاروخ موجه، أحد منازل المدنيين على الطريق الواصل بين قرى الشيخ سنديان والقرقور بمنطقة سهل الغاب، مما أدى إلى إصابة سيدة بجروح خطيرة".

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات النظام المتمركزة في معسكر جورين تقصف بشكل شبه يومي قرى وبلدات العنكاوي والقاهرة والمنصورة وتل واسط والزيارة وقليدين بريف حماة الشمالي الغربي.

يذكر أن ميليشيات الأسد استهدفت في وقت سابق سيارة تقل مدنيين بالقرب من قرية الزقوم بريف حماة الشمالي؛ مما أسفر عن إصابة طفل بجروح متوسطة الخطورة.

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام كثفت في الآونة الأخيرة من حملة القصف العشوائي على القرى والبلدات الآهلة بالسكان الواقعة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

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