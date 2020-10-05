لاجئ سوري يوجه رسالة مؤثرة إلى قادة دول العالم

وجه لاجئ سوري يقيم في دولة عربية، رسالة مؤثرة إلى قادة دول العالم الغربي والمجتمع الدولي.

وقال "عبد الله" المقيم في ليبيا: "تركت سوريا إلى لبنان بداية، لم أوفق هناك بالمعيشة مكلفة والعمل شحيح. قررت التوجه وعائلتي إلى مصر، اعتقدت أننا سنحظى بحياة أفضل هناك، إلا أنني واجهت أيضًا مشكلة فرص العمل القليلة".

وأضاف "عبد الله" لموقع "مهاجر نيوز": "لم يطل الوقت حتى نصحني أصدقاء لي بالتوجه إلى طرابلس، حيث العمل متوافر والحياة أسهل نسبيًّا لم أفكر كثيرًا، حسمت خياري وتوجهت إلى ليبيا قبل نحو تسع سنوات. ذهبت وحدي لأستكشف الأجواء قبل أن أرسل بطلب عائلتي لتلتحق بي".

وأردف المهاجر السوري قائلًا: "لدى وصول عائلتي، توجهت إلى مفوضية اللاجئين آملًا بمساعدتي للسفر إلى بلد آخر. كل ما أريد قوله هو أنني ما زلت أنتظر من ذلك الحين جوابًا منهم، لم يصل حتى الآن. في آخر مراجعة لي، قلت للموظف إن كافة الشروط تنطبق علي، فنحن عائلة ونعتبر من الفئات الأضعف، لماذا ما زلنا ننتظر طول هذه المدة، طبعًا لم ألق أي جواب".

وشكى المهاجر الهارب من نيران الحرب الدائرة في بلاده، من ظروف حياتية سيئة في طرابلس، فقال في البداية كانت الأمور جيدة، العمل كان متوافرًا وكنا نعيش نوعًا ما حياة كريمة لكن الأوضاع مؤخرًا بدأت بالتغير أعني نظرة الناس والجيران إلينا كسوريين ومعاملتهم لنا.

وتابع: "قبل مدة قصير، اعتدى علي أحد جيراني حين اعترضت على الطريقة التي يخاطب بها ابنتي. ضربني أمام أبنائي وأهانني بشدة، وطبعًا ما من شرطة أو جهاز يمكنني التوجه إليه".

واستطرد قائلًا: "بدأت ألاحظ التغير عندما كنت أخرج وابنتي الكبرى، نظرات الأشخاص في الشارع غريبة وعدائية وطبعًا لا يمكنك القيام بشيء لكي لا تتعرض للأذى".

وطالب المهاجر السوري بتسريع ملف إعادة توطينه ونقله إلى بلد آمن، مضيفًا: "باتت رغبتي الوحيدة اليوم هي الخروج من هذا الجحيم إلى أي مكان أشعر فيه بالأمان، لم أعد أحتمل هذه الحياة".

وختم حديثه مخاطبًا قادة العالم: "رسالتي لدول العالم المسمى بالعالم المتحضر، لو كنتم تؤمنون بحق بحقوق الإنسان والإنسانية، عليكم إنقاذنا من هذا الجحيم".

ويعيش آلاف اللاجئين السوريين في ليبيا في ظروف صعبة، ورغم أنهم يريدون التوجه إلى أوروبا للاستقرار فيها، إلا أن الخوف من الغرق أو الفشل في محاولة الوصول يجعلهم "مجبرين" على انتظار إعادة التوطين، وسط تراكم آلاف الملفات.

وبحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين الموجودين في ليبيا والذين يتم النظر في حالاتهم لإعادة توطينهم عند توفر الحصص بلغ 7 آلاف لاجئ في عام 2018.

وثمة حوالي 58 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لدى المفوضية، وهم جزء من 100 ألف شخص تقريبًا بحاجة للحماية الدولية. ويعيش في ليبيا 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، وفقًا للأمم المتحدة.