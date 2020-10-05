تعليق جديد لـ"الأسد" حول خطة اغتياله من قِبل "ترامب" 

بثّت قناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، مقابلة تلفزيونية لأحد مراسليها مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمناسبة مرور 5 سنوات على التدخل الروسي في سوريا.

وعلق رئيس النظام في هذه المقابلة على التصريحات التي أطلقها الرئيسي الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق حول عزمه تصفية "الأسد" عقب مجزرة الكيماوي في خان شيخون سنة 2017.

وقال "بشار الأسد": "إنّ كل التصريحات التي صدرت لا تعنينا نهائيًا، ولا تزعجنا، ولا نشعر بها هذا كلام أمريكي للأمريكيين".

وأضاف: "الولايات المتحدة اعتادت أن يكون لديها رؤساء، لنقل إنهم عملاء لها، أي هي تضعهم، وبالتالي تقول لهم ابقوا الآن، وعندما ينتهي دورهم تقول لهم اذهبوا، هم معتادون على هذا الشيء، وأنا لست واحدًا من هؤلاء" -على حد زعمه-.

وكشف "ترامب" في مقابلة متلفزة مع قناة "فوكس نيوز" الشهر الماضي أن إدارته وضعت خطة لاستهداف المجرم "بشار أسد" وتصفيته عام 2017.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصف الأسد بـ"الحيوان" وذلك بعد استهداف مدينة دوما في الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية سنة 2018.

جدير بالذكر أن كلًا من روسيا وإيران تعمدوا في أكثر من مرة إهانة وإذلال رئيس النظام، بشار الأسد، في مناسبات رسمية، حيث تم معاملته وكأنه مجرد تابع لهم يحكم أحد مستعمراتهم.