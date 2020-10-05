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"بوتين" ينقلب على أرمينيا.. هل اصطف الدب الروسي مع تركيا في الحرب مع أذربيجان؟ (فيديو)

سوريا تبليغ
"بوتين" ينقلب على أرمينيا.. هل اصطف الدب الروسي مع تركيا في الحرب مع أذربيجان؟ (فيديو)
"بوتين" ينقلب على أرمينيا.. هل اصطف الدب الروسي مع تركيا في الحرب مع أذربيجان؟ (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يتجاهل الاتصالات المتكررة من الرئيس الأرميني، آرمين سركيسيان.

وبثت القناة الروسية الحكومية الروسية (1) لقطات تظهر "بوتين" يرد على اتصالات متكررة من الرئيس الأرميني، بقوله: "أنا مشغول.. سأتصل لاحقًا".

ويعتبر بث القناة لهذا المقطع -بحسب محللين سياسيين- هي رسالة دبلوماسية من "بوتين" ذات طابع مهين تعكس ضغطًا محتمل للعلاقات بين موسكو ويريفان.

وتوقع مراقبون، أن تكون اتصالات الرئيس الأرميني، هي محاولة للتأكد من موقف روسيا بعدم الاصطفاف في المحور التركي مع أذربيجان ضد أرمينيا في الحرب ناغورني قره باغ.

وكان الرئيس الأرميني اتهم آرمين سركيسيان، في وقت سابق اليوم تركيا بمحاولة تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ، وذلك في حوار تلفزيوني مع قناة إماراتية.

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