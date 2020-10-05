تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يتجاهل الاتصالات المتكررة من الرئيس الأرميني، آرمين سركيسيان.
وبثت القناة الروسية الحكومية الروسية (1) لقطات تظهر "بوتين" يرد على اتصالات متكررة من الرئيس الأرميني، بقوله: "أنا مشغول.. سأتصل لاحقًا".
ويعتبر بث القناة لهذا المقطع -بحسب محللين سياسيين- هي رسالة دبلوماسية من "بوتين" ذات طابع مهين تعكس ضغطًا محتمل للعلاقات بين موسكو ويريفان.
وتوقع مراقبون، أن تكون اتصالات الرئيس الأرميني، هي محاولة للتأكد من موقف روسيا بعدم الاصطفاف في المحور التركي مع أذربيجان ضد أرمينيا في الحرب ناغورني قره باغ.
وكان الرئيس الأرميني اتهم آرمين سركيسيان، في وقت سابق اليوم تركيا بمحاولة تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ، وذلك في حوار تلفزيوني مع قناة إماراتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "بوتين" ينقلب على أرمينيا.. هل اصطف الدب الروسي مع تركيا في الحرب مع أذربيجان؟ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.