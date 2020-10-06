ماذا قال بشار الأسد عن إرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى أذربيجان وليبيا؟

علق رئيس النظام السوري بشار الأسد، على إرسال تركيا مقاتلين سوريين من الفصائل العسكرية السورية للقتال في ليبيا وبإقليم ناغورني قره باغ مع أذربيجان.

وقال "الأسد" في مقابلته مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "نستطيع أن نؤكد هذا حتمًا (يقصد إرسال المقاتلين)، ليس لأننا نمتلك الأدلة، أحيانًا قد لا توجد الأدلة ولكن تكون هناك قرائن على ذلك".

وأضاف رئيس النظام السوري: أن تركيا استخدمت سابقًا من أسماهم "المسلحين السوريين" في ليبيا، وأنها نقلت مسلحين أجانب من جنيسات أخرى.

وتابع "الأسد": "من البديهي والمحتمل جدًا أنهم يستخدمون تلك الطريقة في ناغورني قره باغ لأنه كما قلت سابقًا فإنهم هم الطرف الذي بدأ هذا الصراع وشجع عليه".

وكان النظام السوري حمَّل تركيا مسؤولية الحرب الدائرة في إقليم قرة باغ، معتبرًا أنها تسعى "إلى تأجيج الأوضاع بما يتسق مع سلوكياتها في خلق التوترات وإذكاء نار الفتن في أكثر من مكان في العالم".

وكانت المعارك اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا قبل أسبوعين إثر هجوم نفذته الأخيرة في مناطق داخل حدودها بسبب النزاع المتجدد على إقليم قره باغ، لتمتد إلى الواجهة العالمية.

وبدأ الحديث عن نقل تركيا لمقاتلين سوريين إلى أذربيجان مع اندلاع تلك المعارك عبر تقارير إعلامية متواترة لتتحول الاتهامات بشكل رسمي بعد اندلاع الاشتباكات.