لمساعدة "الأسد" على الخروج من عزلته.. دولة غير مُعترف بها تفتتح سفارة في دمشق

افتتحت دولة من دول البحر الأسود سفارة لها في دمشق، وذلك في إطار رد الجميل لنظام الأسد الذي اعترف بها كدولة مستقلة قبل نحو عامين.

وأكدت وسائل إعلام النظام أن جمهورية "أبخازيا" المنفصلة عن "جورجيا" افتتحت سفارة لها في دمشق بعد عامين من اعتراف نظام الأسد باستقلال جمهوريتي "أبخازيا" و"أوسيتيا الجنوبية" عن جورجيا.

وزار مدير مكتب رئيس الجمهورية الأبخازية "ألخاس كفيتسينيا ألكسيفيتش" دمشق، أمس الإثنين، برفقة وفد رسمي يضم نائب وزير الدفاع، ووقع اتفاقية مع نظام الأسد تهدف إلى إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين ممن يحمل جوازات سفر رسمية وخاصة.

واجتمع الوفد الأبخازي برأس النظام بشار الأسد وعدد من مسؤولي النظام، بينهم وليد المعلم، وبحث الوفدان تعزيز التنسيق السياسي بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن اعتراف نظام الأسد باستقلال جمهوريتي "أبخازيا" و"أوسيتيا الجنوبية" وإقامة علاقات معهما ما هو إلا لإرضاء روسيا التي أنقذته من سقوط محتم لصالح الثورة السورية عام 2015.