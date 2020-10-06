وكالة روسية تلجأ لنائب تركي معارض للهجوم على "أردوغان" وتأييد "الأسد".. والنتيجة صادمة!

لجأت وكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية، إلى نائب تركي معارض، للهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأييد رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلا أن النتيجة كانت صادمة.

وأكد عضو البرلمان عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أوزتورك يلماز، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد يكره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء حديث "يلماز" -بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية-؛ تعليقًا على تصريحات "الأسد" حول استخدام "أردوغان" مسلحين في القتال بليبيا وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأضاف النائب التركي المعارض: "الأسد لديه كراهية شخصية لأردوغان.. يريد أن يلحق به الأذى في كل أنحاء تركيا، تصريحات الأسد لا قيمة لها، وهي أداة دعاية".

وختم "يلماز" حديثه الذي يبدو أنه فاجأ الوكالة الروسية التي لجأت إلى النائب المنتمي لأشد حزب معارض للرئيس التركي: "أن تركيا لها حقوقها ومصالحها في أذربيجان وشرق المتوسط".

وكان بشار الأسد، اتهم الرئيس التركي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، بدعم من أسماها "التنظيمات الإرهابية" في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.