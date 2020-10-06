الرئاسة الروسية تعلن التحقيق في تصريحات خطيرة لـ"الأسد" حول "أردوغان"

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يجري التحقيق في تصريحات خطيرة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال "بيسكوف" في تصريح مقتضب: إن "الكرملين يدرس بعناية تصريحات (الأسد)، حول نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمقاتلين من سوريا إلى قره باغ".
ويأتي تصريح متحدث "الكرملين"؛ تعليقًا على تصريح "الأسد" في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حول نقل الرئيس التركي لمقاتلين من سوريا إلى منطقة قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.
واتهم بشار الأسد في المقابلة، الرئيس التركي، بدعم ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.
جدير بالذكر أن كلًا من أذربيجان وأرمينيا، تتبادلان التهم بإشراك مرتزقة من دول الشرق الأوسط في القتال الذي تشهده منطقة قره باغ المتنازع عليها.
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