هكذا ردت المعارضة السورية على تصريحات "الأسد" المتعلقة باللجنة الدستورية

ردت المعارضة السورية على تصريحات الأسد بخصوص اللجنة الدستورية، والتي رفض خلالها مناقشة القضايا المتعلقة باستقرار سوريا مع طرف من المعارضة التي اختارتها تركيا، بحسب زعمه.

ونقل موقع "عربي 21" عن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن أطراف المعارضة السورية "هادي البحرة" قوله: "الغاية من التصريحات الاستهلاك الإعلامي، لكن الواقع يفرض نفسه".

أما العضو في اللجنة الدستورية عن المعارضة "يحيى العريضي" فقد تحدث للموقع ذاته عن أن نظام الأسد لايزال يعول على الحل العسكري ويضعه أمامه كخيار وحيد، وهو ما دأب عليه النظام بسياسته في التعامل مع الثورة.

وتساءل عن كيفية قبول رأس النظام بوفد المعارضة بدايةً، وهو الوفد الذي سيشارك في كتابة الدستور، طالما أنه يعلم أنه من صنيعة تركيا.

وأضاف العريضي أن وفد المعارضة مكون من أناس مقيمين في العاصمة السورية دمشق ومن منصة موسكو وهيئة التنسيق ومنصة القاهرة، فكيف ستعين تركيا هذه الفئات.

ولفت عضو اللجنة الدستورية إلى ضرورة إدراك المجتمع الدولي حقيقة أن نظام الأسد يرفض الحلول السياسية ويبحث عن طريقة أخرى لإبقاء نفسه في السلطة دون الاكتراث لمعاناة الشعب السوري.

وختم "العريضي" بالتأكيد على أن اللجنة الدستورية لن تضع دستورا لسوريا على مقاس بشار الأسد، لكنه سيكون لصالح مقاس سوريا الحرة، سوريا التي ستكون لكل الشعب السوري.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين أحزاب المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، ويترأس وفد المعارضة "هادي البحرة" ويترأس وفد النظام "أحمد الكزبري".