يوم دامٍ في الباب.. مفخخة غادرة تضرب المدينة والدماء تسيل على الأرض (فيديو)

انفجرت سيارة مفخخة كبيرة من نوع "شاحنة" في مدينة الباب شرق محافظة حلب، اليوم الثلاثاء؛ ما أدى لارتقاء وجرح العشرات من المدنيين.
وقال مراسل "شبكة الدرر الشامية": "إن الانفجار وقع في مدينة الباب خلف كراج الانطلاق بجانب مسجد عثمان بن عفان بين الأحياء السكنية وأدى لأضرار كبيرة جدًا".
وأشار مراسل الدرر، إلى أن الانفجار أدى لارتقاء 19 مدنيًا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية، فيما تسبب بدمار كبير في ممتلكات المدنيين.
بدورها، قامت فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" بانتشال جثث الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفى، وعملت أيضًا على إطفاء الحرائق الناجمة عن الانفجار.
وتعاني مناطق الريف الشمالي والشرقي من مدينة حلب من كثرة التفجيرات التي تحصل بشكل شبه يومي، وتؤدي لحالة عدم استقرار، وتتهم قوات الجيش الوطني خلايا "قسد" ومخابرات الأسد بافتعال هذه التفجيرات.
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