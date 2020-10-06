تحرك عسكري سيغضب أمريكا.. الجيش التركي يضع منظومة "إس-400" الروسية في الاستعداد (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نقل الجيش التركي منظومة الدفاع الجوي المتطورة "إس-400" إلى أقصى شمال البلاد، ووضعها في الاستعداد.

وأظهرت الفيديوهات، أن الجيش التركي ينقل منظومة "إس-400" الروسية من محافظة سامسون إلى مدينة سينوب أقصى شمال تركيا، من جهة البحر الأسود؛ حيث ستُختبر المضادة للطائرات هناك.

ورجح مراقبون، أن الخطوة العسكرية التي أقدمت عليها تركيا تنذر بمزيد من التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تؤثر بالسلب الشديد على الليرة التركية.

ورأى محللون، أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغلت انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الأمريكية، وإصابة رئيسها دونالد ترامب بفيروس كورونا لتجربة منظومة الدفاع الروسية.

وكانت وسائل إعلام تركية ودولية قد أفادت يوم 25 نوفمبر أن الجيش التركي بدأ في إجراء اختبارات على رادارات صواريخ "إس -400" في المجال الجوي لمنطقة أنقرة.

هذه الخطوة أثارت حينها حفيظة واشنطن مجددًا؛ حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بدء تجربة منظومة صواريخ "إس – 400" في تركيا يثير قلق واشنطن.