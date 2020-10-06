جامعة إدلب تفتتح مبنى مديرية التدريب والتأهيل في مجمع الكليات الهندسية

قراءة أقامت اليوم جامعة إدلب على مدرج الهندسة الميكانيكية حفل إعادة افتتاح مبنى مديرية التدريب والتأهيل وسط حضور عدد من المنظمات الإنسانية والهيئات والمراكز التدريبية الهادفة وبحضور دكاترة وعمداء في جامعة إدلب وعلى رأسهم الدكتور أحمد ابو حجر رئيس جامعة إدلب

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