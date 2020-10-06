اشتباكات بين أنصار النظام السوري وعناصر النقاط التركية في مورك ومعرحطاط

أجبر النظام السوري أنصاره من حزب البعث وشبيحته وطلاب الجامعات والموظفين، اليوم الثلاثاء، على الخروج في مظاهرات أمام النقطتين التركيتين في منطقتي مورك ومعرحطاط.

وطالب حزب البعث فرع حماة جميع الهيئات والمديريات بضرورة إجبار موظفيها على الخروج في مظاهرات أمام النقطتين التركيتين في مورك ومعرحطاط للمطالبة بانسحاب القوات التركية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وتم شحن العشرات من منتسبي حزب البعث والموظفين وطلاب الجامعات عبر الباصات والشاحنات من مدينة حماة إلى بلدة مورك ليتم توزيعهم فيما بين نقطة المراقبة الموجدة في مورك والأخرة الموجودة في معرحطاط.

وحاول المتظاهرون إنزال العلم التركي من على بوابة النقطة التركية ووضع علم النظام السوري؛ مما أدى إلى اندلاع مناوشات بين الطرفين، حيث قام أنصار حزب البعث بقذف النقطة التركية بالحجارة ليرد عناصر النقط باستهدافهم بالغاز المسيل للدموع.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق وأن أجبر أنصاره وعدد من طلاب الجامعات والموظفين على الخروج في مظاهرات طالبت بطرد القوات التركية من سوريا، لترد تركيا عبر تصريحات صادرة عن جهات مسؤولة بأن الجيش التركي لن يسحب نقاطه المتواجد في سوريا تحت أي ظرف.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توترًا في العلاقات بين روسيا وتركيا في سوريا، حيث عمدت روسيا في وقت سابق إلى استهداف المناطق المحررة بغارات جوية بالتزامن مع رفضها تسيير دوريات مشتركة مع أنقرة على الطريق الدولي "M4".3